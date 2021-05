Recém-nascido abandonado pela mãe encontrado morto a flutuar em canal

Um bebé foi avistado, morto, a flutuar num canal de West Midlands, no Reino Unido por um transeunte esta quinta feira. A polícia suspeita que o recém-nascido já estivesse na água há quatro dias, e apela que a mãe entre rapidamente em contacto com a autoridades.

O chefe do departamento da polícia, Jim Munro, em declarações à BBC afirma que a mãe é uma preocupação e que é urgente que se apresente numa esquadra para receber "o apoio e a assistência médica de que precisará" e apelou para que quem tivesse alguma informação entrar em contacto com as autoridades "por exemplo, alguém que pode ter estado grávida recentemente, mas já não está".

A autopsia será feita na próxima semana e as autoridades estão a efetuar perícias para descobrir quem será a mãe.

A morte deste bebé acontece depois de outro bebé ter sido encontrado morto num estacionamento em Bilston, no mês de abril, e do bebé George ter sido abandonado num parque em Birmingham e mais tarde adotado, no entanto a polícia não estabelece ligação imediata entre estes casos.