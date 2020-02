Reclusos suspeitos de estarem infetados com coronavírus lançam pânico em cadeia

Bullingdon

Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que este surto epidémico designa-se, oficialmente, de

COVID-19.



Durante a semana passada, cinco britânicos foram diagnosticados com coronavírus sendo que, todos eles, se encontram de quarentena no hospital em Newcastle.

Três reclusos do estabelecimento prisionalem Oxfordshire, Reino Unido, são suspeitos de estarem infectados com coronavírus. Dois destes prisioneiros encontram-se em isolamento nas celas enquanto o terceiro suspeito foi encaminhado para o hospital local.O estabelecimento prisional isolou os três reclusos, suspeitos de sofrerem do surto, após um prisioneiro ter sido encontrado morto no interior da sua cela. De acordo com o porta-voz da prisão britânica de Bullingdon, o recluso que morreu tinha sido transferido recentemente de uma prisão tailandesa.Esta prisão tem mais de mil reclusos e, de acordo com o Daily Mail, os suspeitos encontram-se isolados nas suas celas. Os responsáveis pelo estabelecimento garantem que as refeições, dos suspeitos de coronavírus, são entregues à porta, para que estes não frequentem os complexos destinados ao convívio dos prisioneiros.Esta terça-feira, a