Recolhido recorde de veneno de cobra na Austrália que dava para matar 100 pessoas

O Australian Reptile Park conseguiu recolher 3,32 gramas de veneno de uma cobra taipan-costeira numa única extração, o suficiente para matar 100 pessoas, estabelecendo um novo recorde mundial.

Essa quantidade de veneno extraído "é capaz de matar cem pessoas e excede a média de 1,8 gramas que se extrai a cada retirada", explicou esta terça-feira fonte do parque, que é também um zoológico, em comunicado.

A cobra taipan-costeira, que geralmente vive no norte e no leste da Austrália e no sul da Papua Nova Guiné, é considerada uma das mais venenosas do mundo.