Reconstituído o rosto do faraó egípcio Ramsés II que teve 103 filhos, 200 namoradas e onze esposas há 3300 anos

Um grupo de cientistas conseguiu reconstituir a fisionomia do faraó egípcio lendário Ramsés II, que teve 103 filhos, 200 namoradas e onze esposas, 3300 anos após a sua morte.



No âmbito do bicentenário da decifração dos hieróglifos por Champollion, o programa Des Racines et des Ailes revelará na quarta-feira a fisionomia do faraó aos 45 anos e aos 91. As primeiras imagens inéditas foram reveladas pela France Info.