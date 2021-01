Recuperada uma das caixas negras de avião que caiu na Indonésia

As autoridades da Indonésia recuperaram uma das caixas negras do avião da Sriwijaya Air que caiu no mar de Java no fim de semana, disse o porta-voz da Marinha do país esta terça-feira, à Reuters.

Não ficou imediatamente claro se foi o gravador de dados de voo do avião ou o gravador de voz da cabine que foi recuperado. As Imagens da imprensa local mostraram uma caixa de plástico branca que segurava um dispositivo a bordo de uma lancha.

O avião Boeing 737-500 com 62 pessoas a bordo caiu no Mar de Java no sábado, quatro minutos após descolar do aeroporto principal de Jacarta.

No início desta terça-feira, foram encontrados restos mortais no local do acidente, bem como objetos pessoais, como carteiras contendo a identidade das vítimas.

Este foi o segundo grande acidente aéreo na Indonésia desde que 189 passageiros e tripulantes morreram em 2018, quando um Lion Air Boeing 737 MAX também caiu no mar de Java logo após descolar de Jacarta.

O Comité Nacional de Segurança nos Transportes da Indonésia (KNKT) disse que espera poder ler as informações em três dias, assim que os dados do voo e os gravadores de voz da cabine forem recuperados.

Com poucas pistas imediatas sobre o que causou naquele acidente os investigadores vão confiar nos gravadores de voo para determinar o que deu errado.

O avião da Sriwijaya Air tinha quase 27 anos.