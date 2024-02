Reforçada caça a reclusos que conseguiram fuga complexa de prisão de segurança máxima no Brasil

A Força Nacional (FN) vai enviar ainda esta terça-feira, 20 de Fevereiro, 100 militares e 20 viaturas para a região de Mossoró, no interior do estado brasileiro do Rio Grande do Norte, para reforçarem os mais de 500 polícias que desde quarta-feira passada caçam dois criminosos que fugiram da Penitenciária Federal de Segurança Máxima localizada nos arredores daquela cidade.



O envio foi autorizado pelo novo ministro da Justiça e Segurança Pública brasileiro, o ex-juiz do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, no cargo há somente 20 dias.

Com a chegada dos militares da Força Nacional, uma tropa formada por soldados de grupos de elite da Polícia Militar de vários estados do Brasil, o efetivo envolvido na caça aos dois fugitivos vai passar dos 600 polícias.



Nas buscas, que esta terça-feira entraram no sétimo dia, e que a partir de quarta-feira contarão com os agentes da FN, há agentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e da Polícia Judiciária do Rio Grande do Norte e, ainda, agentes do Grupo de Resposta Rápida do Departamento Penitenciário Nacional especializados em recapturar fugitivos.

Rogério Mendonça e Deibson Nascimento fugiram na madrugada de quarta-feira com a maior facilidade daquela que era considerada uma prisão à prova de fugas, e só horas depois a fuga deles foi descoberta, não obstante a prisão, uma das cinco administradas pelo governo federal, possuir seis barreiras de segurança, centenas de câmaras de videovigilância e duas vezes mais guardas do que reclusos.



Os dois fugitivos, cada um deles tendo ainda para cumprir cerca de 70 anos por tráfico de droga, roubos e homicídios, conseguiram raspar a parede das suas celas individuais, arrancaram um vergalhão de ferro que dava suporte à grossa parede e com ele abriram um buraco no teto e atravessaram toda a penitenciária pelo telhado até chegarem à grade externa, que cortaram com um alicate industrial deixado solto, propositadamente ou por desleixo, na obra que está a ser realizada naquela cadeia.

A fuga dos dois criminosos, ligados à fação Comando Vermelho, criada décadas atrás no Rio de Janeiro, mas que hoje atua em todo o Brasil, abalou fortemente a imagem das prisões federais, criadas pelo hoje novamente presidente Lula da Silva num dos seus governos anteriores, duas décadas atrás, e de onde nunca ninguém tinha fugido.



Mesmo com centenas de agentes, apoiados por helicópteros, drones e cães pisteiros, uma semana depois da fuga a polícia ainda não conseguiu capturar os fugitivos, que nesse período já invadiram duas casas na área rural, comeram, trocaram de roupas e fizeram questão de assistir ao noticiário para saberem o que se diz sobre eles.