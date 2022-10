Rei Carlos III vai ser coroado em maio de 2023

Na conta de twitter da Família Real Britânica confirmou, esta terça-feira, a data da coroação de Carlos III, proclamado Rei após morte da Rainha Isabel II. A coroação de Sua Majestade será no dia 6 de maio do próximo ano na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra.

Carlos III e a Rainha Consorte, Camilla, serão coroados na Abadia de Westminster, numa cerimónia religiosa conduzida pelo Arcebispo de Canterbury, Justin Welby, líder da Igreja Anglicana.

"A Coroação reflectirá o papel do monarca hoje e vai olhar para o futuro, ao mesmo tempo que se vai manter enraizada em tradições e pompa de longa data", refere o comunicado.





The Coronation of His Majesty The King will take place on Saturday 6 May 2023 at Westminster Abbey.



The Ceremony will see His Majesty King Charles III crowned alongside The Queen Consort.