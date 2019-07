Rei dá mais tempo para negociações em Espanha

O rei de Espanha, Filipe VI, anunciou esta sexta-feira que não vai consultar para já os partidos, dando-lhes mais tempo para negociarem entre si e chegarem a um acordo.Após ter recebido a presidente do Congresso dos Deputados (Parlamento), Meritxell Batet, que lhe anunciou a investidura falhada de Pedro Sánchez, Felipe VI diz que prefere esperar que surja um acordo entre os partidos, de forma a haver um candidato com o apoio necessário, evitando assim a marcação de eleições.A decisão foi anunciada por um comunicado oficial da Casa Real espanhola, que indicou que o rei não vai dar agora início às conversações com os partidos, mas que estará em permanente contacto com Meritxell Batet.O anúncio oficial surgiu após Pedro Sánchez ter mostrado interesse em reiniciar as conversações com o rei, com o objetivo de ir a votação pela terceira vez, após ter falhado a última votação para a investidura. Sánchez continua assim com a confiança do rei e terá até dia 23 de setembro para conseguir um acordo com a coligação Unidos Podemos, de Pablo Iglesias, para obter a maioria simples de que necessita.Caso não seja possível o acordo, Felipe VI terá de dissolver o Parlamento e marcar eleições antecipadas para o próximo dia 10 de novembro, chamando o povo espanhol às urnas pela quarta vez em quatro anos.