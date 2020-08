Reinfetados por Covid-19: O grande enigma da pandemia que está a deixar o mundo em alerta

María Montoya, chefe do grupo de Imunologia Viral do Centro de Pesquisas Biológicas Margarita Salas (CSIC), defende que apesar de ser pouco comum, poderá ser algo mais frequente num futuro breve.

"Não é um evento muito comum até agora. Se fosse, o número de infetados seria muito maior, especialmente entre pessoas que estiveram em contato com infetados, como profissionais de saúde, onde se constatou que não repetiram a doença ", afirma. "Se a reinfecção se deve ao fato de a imunidade gerada na primeira infeção ter diminuído, a partir de agora começamos a ver mais reinfecções", acrescenta.



Então e a vacina? Federico Martinón-Torres, chefe do Serviço de Pediatria do Hospital Clínico Universitario de Santiago, em Espanha, afirma que para já é necessário perceber se estes são casos isolados ou se será mais frequente a partir de agora. Caso as defesas das pessoas que já tiveram a doença diminuam com o tempo, é expectável que uma dose única da vacina não seja suficiente e que a população tenha de ser revacinada como já acontece com outras vacinas.



"Um efeito importante das vacinas é a proteção contra a transmissão da doença a outras pessoas", diz Martinón-Torres. "Isto é algo que acontece com a vacina pneumocócica conjugada [administrada atualmente em crianças até aos 15 meses], que produz proteção coletiva, evita que o sujeito transmita a doença para outras pessoas". No caso específico do coronavírus, isso não seria possível, pelo menos a longo prazo. Apesar de a vacina poder não evitar a infeção, poderá, no entanto, atenuar os efeitos negativos da mesma.



Quanto à imunidade de grupo, se existirem mais casos de reinfeção, este será um objetivo mais difícil de atingir. A falta de dados relativamente a esta pandemia ainda é um facto que deixa a comunidade científica num leque de questões por responder.



Certo é que, para já, os casos de reinfeção são raros e os estudos sobre os mesmos ainda se encontram numa fase muito inicial.

