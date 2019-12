Zach King, um mágico conhecido na Califórnia, está a conquistar a Internet depois de ter publicado um vídeo na rede social Instagram onde surge a 'voar' numa vassoura, tal como Harry Potter.



Com 29 anos, King já conta com mais de 28 milhões de seguidores no TikTok e mais de cinco milhões de subscritores no Youtube.







Zack King surge vestido de Harry Potter e começa a voar, literalmente, em cima de uma vassoura. Só no final do vídeo é que os seguidores conseguem perceber qual o truque usado pelo mágico.



Para dar a ilusão de ótica de que está mesmo a 'voar', o mágico usa um espelho e uma perna falsa que ao ser refletida no espelho parece que Zach se encontra em cima da vassoura. Assim, King consegue fazer este truque enquanto anda, na realidade, de skate.









"Rejeitaram a minha inscrição em Hogwarts, mas eu encontrei uma forma de ser um feiticeiro", pode ler-se na legenda que acompanha o vídeo partilhado no Instagram, que já conta com mais de oito milhões de visualizações.