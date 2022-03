Reserva Federal dos EUA sobe juros pela primeira vez desde 2018

A Reserva Federal norte-americana (Fed) subiu esta quarta-feira os juros em 25 pontos base para um intervalo da taxa de referência entre 0,25% e 0,50%, naquele que é o primeiro aumento desde 2018.

A decisão, já esperada pelos mercados, foi anunciada esta quarta-feira pelo banco central norte-americano, em comunicado, após o fim da reunião de dois dias do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

Este é o primeiro aumento depois de dois anos com o intervalo da taxa diretora em mínimos históricos. Em 2020, para responder ao impacto da pandemia, a Fed cortou duas vezes as taxas de juro num mês, fixando a taxa de referência num intervalo entre 0% e 0,25%, o mais baixo de sempre. Agora para conter o aumento da inflação, o banco central abre um novo ciclo da política monetária norte-americana, com um aumento dos juros.