Revisão do Brexit não convence deputados

A primeira-ministra britânica resiste às pressões crescentes para deixar o poder e fez mesmo uma nova oferta ao Parlamento para que aprove o Brexit, já votado e chumbado por três vezes.Theresa May apresentou um projeto alterado que prevê a realização de um segundo referendo à saída da UE, mas só depois de o acordo de Brexit ser viabilizado.As alterações foram de imediato condenadas e no Partido Conservador prepara-se uma moção de censura.Durante mais de duas horas, May resisistiu às questões e críticas, instando os deputados a darem uma possibilidade à sua proposta para depois terem mais a dizer sobre o formato final do Brexit.Mas as alterações apresentadas por May foram consideradas "demasiado fracas" pela oposição trabalhista e entre os conservadores causaram a ira dos eurocéticos que se opõem a um segundo referendo.A líder da Câmara dos Comuns, Andrea Leadsom (apontada como possível sucessora de May), demitiu-se, dizendo já não acreditar na capacidade do governo para conseguir o Brexit."Ela tem de anunciar a demissão depois das eleições europeias", escreveu no ‘Financial Times’ o deputado conservador Tom Tugendhat.Indiferente às críticas, May vei ter papel ativo nas eleições europeias, que hoje se iniciam com a votação no Reino Unido.O Reino Unido vota hoje nas eleições europeias, com as sondagens a preverem um duro castigo para os conservadores, da PM Theresa May, e a oposição trabalhista.Os dois maiores partidos britânicos são responsabilizados pelos atrasos sucessivos do Brexit, pelo que os eleitores favorecem partidos com visões mais claramente contra ou a favor da saída da UE.O Partido do Brexit, criado em abril pelo nacionalista Nigel Farage, é favorito, devendo receber cerca de 62% dos votos conservadores.