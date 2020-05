Rio de Janeiro bate novo recorde: 248 mortes por coronavírus em 24 horas

Travão a fundo em Cabo Verde

A economia de Cabo Verde deve contrair 2,7% este ano, um recuo motivado pela recessão na Zona Euro, que influencia o comércio, o turismo e as remessas, diz a ONU. 2021 trará um crescimento de 4,2%, com a recuperação de alguma indústria, a retoma da agricultura e a melhoria das condições económicas globais.



Procura de caju cai na Guiné-Bissau

A Guiné-Bissau vai assistir a uma contração de 1,1% este ano devido à descida da procura externa pelo caju e consequente queda nas exportações. Para a ONU, 2021 trará um crescimento de 3,5% devido à recuperação da procura externa, aumento dos volumes de exportações e melhorias na economia nacional.



VOLTA AO MUNDO

500 mil batas

A organização sem fins lucrativos Course of Trade, com sede em Brooklyn, Nova Iorque, iniciou um projeto de fabrico de meio milhão de batas que mobilizou seis fábricas e criou 300 empregos temporários para costureiros.



Fim da emergência

As autoridades japonesas deverão anunciar hoje o fim do estado de emergência, que vigora no país desde o passado dia 7 de abril, face à melhoria das condições nos hospitais, com um aumento substancial de camas disponíveis.



Aplicação dá ajuda

Seis milhões de australianos, país com 25 milhões de habitantes, já descarregaram a aplicação de rastreio à Covid-19 para smartphones. O governo diz que a aplicação está a desempenhar um papel importante na resposta da Austrália ao vírus.



Canadá atento

O mayor luso-canadiano no município fronteiriço de Kingsville está preocupado com o elevado número de casos e mortes nos EUA. "Estamos perto da fronteira com os EUA, do Michigan. Estamos muito atentos", disse Nelson Santos.



Quinta quarentena

O presidente da Argentina anunciou a quinta extensão da quarentena no país, até 7 de junho, e o endurecimento das medidas de restrição em Buenos Aires. São já 80 dias de confinamento, mais do que França, Itália ou Espanha.



Procura de hotéis

A agência de viagens online espanhola Destinia registou um aumento nas pesquisas de hotéis no país de 142%, entre 14h00 e 19h00 de sábado. Constatou ainda uma recuperação do número de reservas durante essas cinco horas.



Igrejas reabrem

Igrejas, mesquitas e sinagogas reabriram este domingo em França, depois de mais de dois meses fechadas. Durante as celebrações é obrigatório o uso de máscaras e os lugares foram reorganizados, de forma a garantir a distância de segurança.



Festas de emigrantes

As festas e encontros que permitiam às associações portuguesas em França manter as contas equilibradas durante o resto do ano foram anuladas devido à Covid-19 e os dirigentes pedem agora mais apoios às autoridades portuguesas.



3 tipos de coronavírus

O Instituto de Virologia de Wuhan anunciou ter três tipos vivos de coronavírus de morcego, mas nenhum é o da Covid-19. A diretora do instituto afirmou desconhecer o vírus. O laboratório tem sido apontado como estando na origem da Covid.



Eficácia da vacina

As primeiras indicações da eficácia de uma potencial vacina podem chegar no outono, afirmou o administrador da Aliança Mundial para Vacinas e Imunização, acrescentando que ainda há um longo caminho até que fique disponível.

O estado do Rio de Janeiro bateu, sábado, um novo recorde de mortes provocadas pela Covid-19. Os dados, que evidenciam a aceleração da propagação da pandemia, foram divulgados pela secretaria estadual de Saúde do Rio de Janeiro.Em apenas 24 horas (de sexta para sábado), foram confirmadas 248 vítimas mortais, o maior número de sempre registado na região desde o início da pandemia. No total, estavam contabilizadas 3905 mortes por Covid.Os hospitais públicos estão um caos. Há pessoas a morrer à espera de uma cama nos Cuidados Intensivos e médicos que se queixam da falta de ventiladores, de equipamentos de proteção individual e medicamentos. Dos sete hospitais de campanha anunciados pelo governo do Rio de Janeiro há meses, só dois estão a funcionar e, mesmo assim, com capacidade e meios inferiores ao anunciado.As autoridades de saúde alemãs estão a tentar rastrear todos os que participaram este mês numa missa em Frankfurt, depois que mais de 100 pessoas que estiveram presentes terem testado positivo.Pelo menos sete deputados conservadores já pediram a demissão de Dominic Cummings, o principal assessor do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, por violação das regras de confinamento.A ministra francesa da Transição Ecológica e Solidária, Élisabeth Borne, aconselhou os seus compatriotas a não viajarem no verão para o estrangeiro, em particular para Espanha, pelas suas "medidas contraditórias".A analista de assuntos económicos com o pelouro de África das Nações Unidas, Helena Afonso, disse que a ONU prevê uma recessão de 1,8% em Angola este ano, devido ao colapso do petróleo e à Covid, antecipando uma recuperação de 1,5% em 2021. "Os níveis de dívida são elevados e haverá uma redução acentuada da entrada de divisas, o que limita a capacidade do país para conter e mitigar os efeitos da desaceleração económica", alerta ainda.Moçambique deverá crescer 1,7% este ano, segundo as previsões da ONU, e acelerar para 2,7% em 2021. O principal travão a um maior crescimento em 2020 tem que ver, sobretudo, com "a menor produção de carvão e a fraca produção agrícola". Para os economistas da ONU, "são necessárias medidas de alívio orçamental nesta altura, mas a pouca margem orçamental e os efeitos da crise da dívida de 2016 limitam a capacidade" do país.