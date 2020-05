"Toda a gente morre um dia": Bolsonaro volta a desvalorizar pandemia do coronavírus

Seis casos novos em Cabo Verde

Cabo Verde registou esta sexta-feira mais seis novos casos de infeção por Covid-19, aumentando para 362 o número de casos detetados no país até agora. Os novos casos foram todos detetados na Cidade da Praia, a capital, que é o principal epicentro da pandemia no país, com um total de 295 casos positivos.



Mais dois infetados em Moçambique

Moçambique confirmou esta sexta-feira mais dois casos positivos de Covid-19 no país, elevando o total de infetados para 164. Os dois casos novos foram identificados em Maputo e Inhambane, no Sul do país, e dizem respeito a dois cidadãos moçambicanos de 35 e 45 anos, um com sintomas leves e o outro assintomático.



VOLTA AO MUNDO

Trump ‘apanhado’

Donald Trump tem recusado usar máscara em frente às câmaras e já explicou que "não quer dar esse prazer" aos jornalistas, mas na quinta-feira foi ‘apanhado’ de máscara durante uma visita a uma fábrica da Ford no Michigan.



14 dias de quarentena no Reino Unido

Após dois meses sem qualquer controlo de entradas nas fronteiras, o governo britânico anunciou esta sexta-feira uma quarentena obrigatória de duas semanas para todos os recém-chegados ao Reino Unido. Quem violar a medida arrisca multa de 1117 euros.



Luz verde para Madrid

O Ministério da Saúde de Espanha autorizou finalmente Madrid a entrar na ‘Fase Um’ do desconfinamento, juntamente com Barcelona e Castela, que também tinham ficado de fora. O resto do país avança para a ‘Fase Dois’ na segunda-feira.



400 isolados em navio em Barcelona

Cerca de 400 passageiros e tripulantes de um cruzeiro foram esta sexta-feira colocados de quarentena no porto de Barcelona, Espanha, após ter sido detetado um caso de coronavírus a bordo. O passageiro, que tem sintomas leves, já foi hospitalizado.



Epidemia sob controlo na República Checa

A República Checa anunciou esta sexta-feira que a epidemia está "sob controlo", dias antes de o país entrar numa nova fase do desconfinamento, com a reabertura de bares e hotéis e o fim da obrigatoriedade de uso de máscara.



Alarme no México

As autoridades de saúde mexicanas registaram esta sexta-feira um número recorde de 2973 novos casos de coronavírus num só dia, sinal de que a pandemia está a alastrar. O país tem um total de 59 567 casos e 6510 mortes até ao momento.



Seis mil casos num dia na Índia

A Índia somou esta sexta-feira mais de 6 mil novos casos de Covid-19, um novo recorde diário, numa altura em que o país se prepara para levantar algumas medidas de confinamento, incluindo o reinício das ligações aéreas domésticas.



Tailândia a zeros

As autoridades de saúde da Tailândia não registaram esta sexta-feira qualquer novo caso ou morte por coronavírus, o que sucede pela primeira vez desde o início da pandemia. O país contabiliza até ao momento 3037 casos e 56 óbitos.



Camiões parados na América do Sul

Centenas de camiões estão parados na fronteira entre a Nicarágua e a Costa Rica após o governo deste último país ter endurecido os controlos fronteiriços depois de 40 camionistas provenientes do país vizinhos terem testado positivo.



Cama vira caixão na Colômbia

Empresários colombianos inventaram uma cama de hospital de cartão que se transforma num caixão, permitindo desta forma sepultar as vítimas de coronavírus com o mínimo contacto e de forma mais económica.

Cabo Verde registou esta sexta-feira mais seis novos casos de infeção por Covid-19, aumentando para 362 o número de casos detetados no país até agora. Os novos casos foram todos detetados na Cidade da Praia, a capital, que é o principal epicentro da pandemia no país, com um total de 295 casos positivos.Moçambique confirmou esta sexta-feira mais dois casos positivos de Covid-19 no país, elevando o total de infetados para 164. Os dois casos novos foram identificados em Maputo e Inhambane, no Sul do país, e dizem respeito a dois cidadãos moçambicanos de 35 e 45 anos, um com sintomas leves e o outro assintomático.Donald Trump tem recusado usar máscara em frente às câmaras e já explicou que "não quer dar esse prazer" aos jornalistas, mas na quinta-feira foi ‘apanhado’ de máscara durante uma visita a uma fábrica da Ford no Michigan.Após dois meses sem qualquer controlo de entradas nas fronteiras, o governo britânico anunciou esta sexta-feira uma quarentena obrigatória de duas semanas para todos os recém-chegados ao Reino Unido. Quem violar a medida arrisca multa de 1117 euros.O Ministério da Saúde de Espanha autorizou finalmente Madrid a entrar na ‘Fase Um’ do desconfinamento, juntamente com Barcelona e Castela, que também tinham ficado de fora. O resto do país avança para a ‘Fase Dois’ na segunda-feira.Cerca de 400 passageiros e tripulantes de um cruzeiro foram esta sexta-feira colocados de quarentena no porto de Barcelona, Espanha, após ter sido detetado um caso de coronavírus a bordo. O passageiro, que tem sintomas leves, já foi hospitalizado.A República Checa anunciou esta sexta-feira que a epidemia está "sob controlo", dias antes de o país entrar numa nova fase do desconfinamento, com a reabertura de bares e hotéis e o fim da obrigatoriedade de uso de máscara.As autoridades de saúde mexicanas registaram esta sexta-feira um número recorde de 2973 novos casos de coronavírus num só dia, sinal de que a pandemia está a alastrar. O país tem um total de 59 567 casos e 6510 mortes até ao momento.A Índia somou esta sexta-feira mais de 6 mil novos casos de Covid-19, um novo recorde diário, numa altura em que o país se prepara para levantar algumas medidas de confinamento, incluindo o reinício das ligações aéreas domésticas.As autoridades de saúde da Tailândia não registaram esta sexta-feira qualquer novo caso ou morte por coronavírus, o que sucede pela primeira vez desde o início da pandemia. O país contabiliza até ao momento 3037 casos e 56 óbitos.Centenas de camiões estão parados na fronteira entre a Nicarágua e a Costa Rica após o governo deste último país ter endurecido os controlos fronteiriços depois de 40 camionistas provenientes do país vizinhos terem testado positivo.Empresários colombianos inventaram uma cama de hospital de cartão que se transforma num caixão, permitindo desta forma sepultar as vítimas de coronavírus com o mínimo contacto e de forma mais económica. Mais informação sobre coronavírus AQUI. MAPA da situação em Portugal e no Mundo. SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas. APRENDA a fazer a sua máscara em casa. CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa. DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro voltou a desvalorizar as mortes causadas pela pandemia, afirmando que "toda a gente morre um dia" e que o pavor em torno da Covid-19 "mata mais pessoas que o próprio vírus"."Morre mais gente de pavor, muitas vezes, do que do ato em si [o vírus]. O pavor também mata, leva ao stress, ao cansaço, a pessoa não dorme direito, fica sempre preocupada", afirmou Bolsonaro num direto na sua página de Facebook, na quinta-feira à noite."A vida está aí. Nós vamos embora um dia. A gente lamenta mais uma vez a morte de todo o mundo, mas a única certeza é que todos vamos um dia... Como eu digo há 60 dias, [a pandemia] é como a chuva. Você está aí fora, você vai se molhar", acrescentou o presidente, que tem sido muito criticado por minimizar as mortes por Covid-19 e insistir na reabertura da economia.No mesmo dia em que Bolsonaro voltou a desvalorizar a pandemia, o Brasil bateu mais uma vez o recorde diário de mortes, com 1188 óbitos, passando ainda a marca dos 20 mil mortos. O país registou já um total de 310 087 casos e está prestes a ultrapassar a Rússia como segundo país com mais infetados.O Supremo Tribunal bloqueou partes do decreto de Bolsonaro que isentava governantes e outros responsáveis pelas consequências das decisões tomadas durante a pandemia.O governador de São Paulo decretou um feriado alargado de cinco dias para tentar manter a população em casa e conter a propagação do vírus.Afinal, a primeira-dama angolana está em Luanda e, aparentemente, bem de saúde, ao contrário de notícias postas esta sexta-feira a circular, dando conta de que Ana Dias Lourenço estaria hospitalizada em Paris. Segundo o site África Intelligence, teria contraído um "vírus não especificado". Acrescentava que a última vez que tinha sido vista em público fora a 9 de maio. Esta sexta-feira, a TV angolana mostrou imagens de Ana Dias Lourenço numa reunião de trabalho.Um português infetado com Covid-19 está internado em estado grave no hospital de Cumura, na Guiné-Bissau, anunciaram esta sexta-feira as autoridades de saúde guineenses. Segundo Dionísio Cumba, coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde, o paciente, cuja identidade não foi revelada, sofreu uma trombocitopenia. "Tem poucas plaquetas, o que leva ao sangramento. Precisa de uma transfusão de sangue e de oxigénio", afirmou o responsável.