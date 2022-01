Risco de guerra na Ucrânia: Putin planeia colocar aliado no poder em Kiev

O Reino Unido alertou este sábado que o presidente Vladimir Putin planeia colocar no poder na Ucrânia um homem fiel a Moscovo. Numa iniciativa pouco habitual, o governo britânico divulgou mesmo o nome do alegado ‘fantoche’ de Moscovo que estará em contactos com a Rússia para ser colocado no poder. Trata-se de Yevheniy Murayev, empresário e político com pontos de vista antiocidentais.









Em reação às acusações de conspiração com a Rússia, Murayev disse que “já passou há muito o tempo dos políticos pró-ocidentais e pró-russos na Ucrânia” e acrescentou: “O que o país precisa é de novos políticos interessados apenas nos interesses nacionais da Ucrânia e do povo ucraniano.”

A Rússia falou de “desinformação” e instou o Reino Unido “a parar as provocações”.





Recorde-se que a Rússia tem mais de 100 mil militares na fronteira da Ucrânia, o que a NATO considera serem preparativos de uma invasão.