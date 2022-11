Rod Stewart recusou mais de um milhão de dólares para atuar no Qatar

Rod Stewart revelou ter recusado mais de um milhão de dólares (aproximadamente 970 mil euros) para atuar no Qatar, segundo o The Independent.O músico falava sobre próximo Campeonato do Mundo quando explicou que lhe pediram para tocar num espectáculo no país em 2021. "Foi-me oferecido muito dinheiro, mais de um milhão de dólares, para tocar lá há 15 meses", disse Stewart, de 77 anos, ao The Sunday Times."Recusei-o. Não é correto ir e os iranianos não deviam participar [no Mundial] por fornecerem armas".Os comentários da estrela de rock surgiram depois de o comediante Joe Lycett dizer a David Beckham que rasgaria 10 000 libras (cerca de 11 mil euros) se o desportista não rejeitasse o papel de embaixador do Mundial do Qatar. Segundo consta, está a receber 10 milhões de libras para ser embaixador da competição.David Beckham tem sido muito criticado por aceitar o dinheiro de um país onde a homossexualidade é ilegal, dado que já foi visto como defensor da comunidade LGBTQ+.O Mundial do Qatar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro.