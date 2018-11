Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rússia e Ucrânia à beira da guerra

Tropas russas tomaram de assalto três navios ucranianos após troca de disparos.

Por Ricardo Ramos | 10:05

Tropas Especiais russas tomaram este domingo de assalto três navios da marinha ucraniana junto à península da Crimeia, numa perigosa escalada de tensão que deixou os dois países à beira da guerra.



O ataque ocorreu após várias horas de tensão no estreito de Kerch, que separa o mar Negro do mar de Azov. Dois navios- -patrulha ucranianos e um rebocador foram intercetados pela marinha russa quando tentavam atravessar o estreito rumo à cidade ucraniana de Mariupol, alegadamente por terem entrado em águas russas.



As forças russas usaram um cargueiro para bloquear a passagem por debaixo da ponte que une as duas pontas do estreito, e o rebocador ucraniano foi depois abalroado por um navio da marinha russa. Segundo o relato do governo ucraniano, quando os seus navios se preparavam para abandonar a zona foram "perseguidos, alvejados e abordados por Forças Especiais russas". Pelo menos dois marinheiros ucranianos ficaram feridos no ataque.



O presidente ucraniano Petro Poroshenko denunciou um "ato de guerra" da Rússia contra o seu país e colocou todas as forças terrestres, aéreas e navais em alerta máximo antes de se reunir com o seu conselho de guerra. O governo de Kiev apelou ainda a uma ação imediata do Conselho de Segurança da ONU para travar a agressão russa contra o país.