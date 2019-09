Rússia pede ajuda à Interpol para localizar espião infiltrado nos Estados Unidos

O alegado espião, identificado como Oleg Smolenkov, trabalhava na embaixada russa, em Washington. Segundo a CNN, o homem terá fornecido informações secretas aos Estados Unidos, aproveitando-se da ligação a Vladimir Putin.No entanto desde 2017, que Oleg Smolenkov desapareceu durante umas férias em família em Montenegro, nos Estados Unidos."Um cidadão russo desapareceu no território de um país estrangeiro juntamente com a família", confirmou um porta-voz do Ministério das Relações Externas da Rússia, citado pelo jornal The Guardian, que justificou ainda os contactos que o país tem mantido com a Interpol. "Dois anos depois, os jornais norte-americanos dão conta de uma história em que o homem está em solo norte-americano e nós questionamos a Interpol sobre isso", acrescentou.