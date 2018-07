Saiba o que vai acontecer às crianças depois de saírem da gruta

Há dois planos preparados pelas autoridades que dependerão do estado de saúde de cada um dos menores e do treinador.

Por Marta Ferreira | 19:26

Num momento tão tenso nas operações de resgate das 12 crianças e do seu treinador presos na gruta na Tailândia, as emoções dividem-se entre a esperança de que todos fiquem bem após o sucesso da primeira etapa e a preocupação de quem se mantém preso.



Após a primeira vitória quais são os planos para os próximos a sair? De acordo com o site local Khaosod, as crianças e o treinador terão ao seu dispor uma ambulância para cada um e os planos dependerão do estado de saúde em que se encontrarem.



Caso estejam em estado crítico, serão levados para o aeródromo próximo, a uma distância de cinco quilómetros, onde um helicóptero estará preparado para os levar para a base aérea mais próxima, na cidade de Chiang Rai. Daí as ambulâncias transportarão os sobreviventes para o hospital.





Se, por outro lado, as crianças ou o treinador se encontrarem bem, serão transportados numa ambulância até ao Hospital Chiang Rai Prachanukroh, a 60 quilómetros de distância, numa viagem que demorará uma hora.







No hospital as camas e a equipa médica já estão prontas para receber os sobreviventes.



De acordo com o jornal tailandês, os funcionários do hospital afirmam que os treze elementos serão colocados em isolamento caso tenham contraído alguma infeção.



Das quatro crianças resgatadas da gruta, uma foi transportada por meio aéreo indicando que se encontrava em estado crítico.