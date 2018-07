Ele ama muito estes meninos porque perdeu o pai", disse.



De acordo com a treinadora, Ekapol tem conhecimentos de sobrevivência fundamentais que o ajudam a acalmar as crianças numa fase tão complicada.



Segundo o mesmo jornal, o treinador encontra-se desnutrido pois tem dado a sua própria comida às crianças.



Resgate em curso





A operação poderá demorar entre dois a quatro dias.



"Hoje é o dia D... Os rapazes estão prontos para enfrentar todos os desafios", declarou Narongsak Osottanakorn, chefe da célula de crise e governador da província de Chiang Rai, no norte do país. operação de retirada de 12 jovens e do seu treinador de futebol, presos numa gruta inundada no norte da Tailândia há 15 dias, começou este domingo, anunciou a célula de crise. Os meninos deverão ser divididos em quatro grupos durante o resgate.



O treinador, de 25 anos, é o último a abandonar a caverna. Cada um será acompanhado por uma equipa de dois mergulhadores.

Chanthawong era treinador assistente e treinava a equipa todos os dias depois da escola.

Ekapol Chanthawong é a fonte da união e da calma dos jovens dentro da gruta. O treinador assistente da equipa de futebol que está presa há 15 dias, na Tailândia, tem apenas 25 anos e esta não é a primeira vez que a vida o mete à prova.Há 15 anos, em 2003, Ekapol viu os pais e o irmão de apenas sete anos morrerem vítimas de uma doença mortal na casa onde viviam, no norte da Tailândia. A história é avançada pelo site britânico Daily Mail que não especifica que doença matou a família do treinador.Com apenas 10 anos, o jovem foi o único sobrevivente da família. Após a tragédia, foi entregue aos cuidados de membros afastados da família que o descreveram como um menino "triste e solitário".Os responsáveis por Chanthawong decidiram mandá-lo para um templo budista para que se tornasse monge. Foi aí que passou 10 anos a aprender a meditar.Cinco anos depois de sair do templo, o treinador visita o templo ocasionalmente para meditar com outros monges.Em 2015, a equipa de futebol Moo Pa foi fundada na escola Mae Sai Prasitart, na província de Chiang Rai.Muitos dos jogadores são meninos vindos de famílias pobres e que pertenciam a minorias étnicas. Alguns entraram na equipa com apenas oito anos. Segundo o Daily Mail,