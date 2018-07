Conheça o plano para salvar as crianças presas na gruta

"Mergulho de amigos" poderá ser o sistema usado para resgatar equipa de futebol.

Tham Luang e o seu treinador é cada vez mais curto e as equipas de resgate preparam-se para as retirar já este fim de semana, de acordo com o jornal Mirror.

Os menores, com idades entre os 11 e os 16 anos e o treinador de 25 anos estão

O tempo para resgatar as 12 crianças presas na grutaPara uma operação como esta precisa um plano bem delineado. A ABC conseguiu obter um relatório interno do governo dos Estados Unidos que revela o plano de resgate das crianças.As autoridades tailandesas vão evacuar a equipa de futebol com a ajuda de mergulhadores voluntários experientes num sistema conhecido por "mergulho de amigos".As crianças e os mergulhadores vão juntar-se em pares, num sistema bastante conhecido para quem faz mergulho, enquanto vão tentar sair do túnel com cerca de quatro quilómetros. Trata-se de uma técnica de segurança destinada a aumentar as hipóteses de sobrevivência caso haja algum problema durante o mergulho.Este procedimento permite que os mergulhadores monitorizem de perto as crianças e lhes garantam a segurança enquanto estão submersos. A equipa teve um curso intensivo de mergulho , no entanto, muitos não tinham experiência debaixo de água.Os níveis de oxigénio caíram para apenas 15% colocando as crianças em risco.presos há 14 dias. Foram encontrados por mergulhadores há cinco dias e receberam comida e medicamente por parte da equipa.Os meninos tiveram um curso intensivo de mergulho, no entanto, muitos tinham pouca experiência debaixo de água.Já foram bombeados cerca de 125 milhões de litrosde água numa tentativa de manter as crianças seguras.Esta sexta-feira, um mergulhador morreu ao tentar ajudar a equipa. Saman não conseguiu regressar à superfícia.