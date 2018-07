Quatro voluntários feridos em acidente nas operações de resgate das crianças

Uma pessoa está em estado grave.

16:10

Rescuers Injured When SUV Goes Off Cliff, Activity at Cave https://t.co/CVJUSiOCIe — Khaosod English (@KhaosodEnglish) July 7, 2018

O antigo fuzileiro terá morrido asfixiado quando voltava de uma missão para distribuir botijas de oxigénio pelos túneis da gruta de Tham Luang.

As autoridades tailandesas afirmaram este sábado que os próximos três a quatro dias estão a ser encarados como os mais favoráveis para realizar o resgate dos 12 rapazes e do respetivo treinador presos numa gruta na Tailândia há duas semanas.



Citado pelos 'media' internacionais, o governador da região de Chiang Rai (onde fica localizada a gruta), Narongsak Osottanakorn, afirmou que os próximos três a quatro dias são "o momento mais favorável para a operação [de resgate] em termos do nível da água, das condições meteorológicas e do estado de saúde dos rapazes".



O governador admitiu que, após esta janela de tempo, as condições meteorológicas previstas para a região, nomeadamente a intensificação das chuvas que se podem tornar torrenciais no início da próxima semana, podem colocar em perigo o grupo retido na gruta.

Quatro voluntários ficaram feridos, este sábado, num acidente durante as operações de resgate das crianças presas na gruta, na Tailândia. Uma pessoa ficou gravemente ferida, segundo avança o site Khaosod English.O acidente ocorreu quando a viatura onde seguiam os operacionais caiu de uma ravina.Este incidente ocorreu um dia depois da morte de um experiente mergulhador também nas operações de resgate dos 12 meninos com idades entre os 11 e os 16 anos e o seu treinador de futebol, de 25.