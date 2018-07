Próximos dias favoráveis para resgatar jovens presos em gruta

Governador admitiu que, após esta janela de tempo, as condições meteorológicas podem colocar o grupo em perigo.

As autoridades tailandesas afirmaram este sábado que os próximos três a quatro dias estão a ser encarados como os mais favoráveis para realizar o resgate dos 12 rapazes e do respetivo treinador presos numa gruta na Tailândia há duas semanas.

Citado pelos 'media' internacionais, o governador da região de Chiang Rai (onde fica localizada a gruta), Narongsak Osottanakorn, afirmou que os próximos três a quatro dias são "o momento mais favorável para a operação [de resgate] em termos do nível da água, das condições meteorológicas e do estado de saúde dos rapazes".

O governador admitiu que, após esta janela de tempo, as condições meteorológicas previstas para a região, nomeadamente a intensificação das chuvas que se podem tornar torrenciais no início da próxima semana, podem colocar em perigo o grupo retido na gruta.



Treinador pede perdão em carta aos pais das crianças presas em gruta

Os 12 meninos e o treinador de futebol que se encontram numa gruta inundada no norte da Tailândia enviaram, através dos mergulhadores, cartas às famílias. O técnico pediu perdão aos pais das crianças.



"Agradeço a todos o apoio moral, peço perdão a todos os pais", escreveu o jovem treinador, de 25 anos, Ekkapol Chantawong, na carta divulgada pelos socorristas.



"Aos pais das crianças digo que eles estão todos bem, estão a tomar bem conta de nós. Prometo que eles estão o melhor possível. Agradeço a todos o apoio moral, peço perdão a todos os pais", acrescentou.