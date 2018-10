Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Saiba porque é que secar o cabelo depois de tomar banho não é uma boa prática

Cabeleireiro explica a razão pela qual esta prática pode dar cabo do seu cabelo a longo prazo.

11:43

Se é daquelas pessoas que não consegue sair de casa com o cabelo húmido de manhã e seca o cabelo logo após sair do banho, ainda com as madeixas a pingar, saiba que está a estragar o seu cabelo, tornando-o baço e ressequido.



Anthony Nader, um cabeleireiro conhecido nos EUA por cuidar do cabelo de várias celebridades, revelou ao Daily Mail os maiores erros que as mulheres cometem na hora de secar o cabelo.



"Um dos maiores erros que vejo fazerem é quando as pessoas secam e escovam os cabelos sem sacudir o excesso de humidade. O ideal é tentar absorver pelo menos 80% da água antes de utilizar o secador", começa por explicar, acrescentando que desta forma é possível ainda poupar algum tempo na secagem, para além de proteger o cabelo.



Outro dos erros crassos apontados pelo profissional é o excesso de utilização de produtos de beleza, como séruns ou óleos capilares. "Utilizar demasiados produtos torna as raízes oleosas e o cabelo liso sem ondas. O que eu recomendo é que as senhoras utilizem um spray de volume ou de brilho", afirma.



De forma a obter um penteado natural e firme, Anthony recomenda ainda que a secagem do cabelo seja feita por secções, desamarrando aos poucos o cabelo, ao invés de o tentar secar todo de uma vez. "Deve-se começar pela parte de trás do cabelo, uma vez que é a mais difícil de acessar e terminar na parte da frente", recomenda.



Utilizar um bocal na ponta do secador é outro dos truques que o cabeleireiro sugere. Desta forma, "os fios de cabelo vão parecer mais polidos, suaves e brilhantes". Por último, é recomendável que se preste atenção à temperatura do secador e ao tempo da secagem. "Secar em excesso e com muito calor é extremamente prejudicial para o cabelo. Quanto mais tempo o cabelo esteja exposto a altas temperaturas mais desitratado e quebradiço ele vai ficar", termina.