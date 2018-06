Salvador Sobral vai atuar na Alemanha e Suíça

Cantor português anunciou esta segunda-feira a agenda dos seus espetáculos para 2019.

O cantor português Salvador Sobral atua, a solo, em abril, em seis cidades na Alemanha e, em maio, em Zurique, na Suíça, anunciou esta segunda-feira o agenciamento do músico.

De acordo com a Fado in a box, agência que representa o cantor, Salvador Sobral tem concertos marcados, em abril do próximo ano, em Essen (no dia 23), Frankfurt (24), Hamburgo (25), Berlim (27), Nuremberga (28) e Estugarda (30), na Alemanha, e em maio em Zurique (no dia 01).

Salvador Sobral regressou aos palcos em maio deste ano, depois de ter sido submetido a um transplante de coração. O músico anunciou em setembro do ano passado que iria fazer uma pausa na carreira, por motivos de saúde e por tempo indeterminado.