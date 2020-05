"Salvou as nossas vidas": Cadela desaparece durante tornado e reencontra família após 54 dias

Uma cadela reencontrou a família ao final de 54 dias depois de ter fugido durante um tornado em Tennessee, nos EUA.



Tudo aconteceu na noite de 3 de março, pelas 1h15. Eric Johnson acordou com a sua cadela, um pastor australiano, Bella, a ganir debaixo da cama.







Graças ao aviso de Bella, o homem conseguiu colocar em segurança a mulher e os seus três filhos numa banheira para se protegerem do tornado que atingiu o bairro, em Cooksville.



"Subi as escadas para agarrar [nos cães] e conseguia ouvir as casas a serem destruídas na parte de trás do nosso beco sem saída", disse Johnson. "Tive que deixar os cães e regressar para a minha família", revelou Eric ao Good Morning America.

Ventos de 175 km/h acabaram por atingir a habitação. "A casa inteira explodiu e soou como uma bomba e acabou em segundos", confessou, acrescentando que foi separado de sua família após o impacto. "Encontrei a minha mulher a 50 metros de nossa casa. A banheira partiu-se ao meio", recordou.

O homem sofreu um ferimento na cabeça e a sua mulher partiu o esterno e algumas costelas. No entanto, os filhos sobreviveram sem ferimentos.



Johnson auxiliou os vizinhos. Nove pessoas morreram naquela noite só no seu quarteirão. A cadela Bella acabou por desaparecer e o pequeno cachorro não sobreviveu à intempérie.



Mas Eric, de 37 anos, não perdeu a esperança de se reunir com Bella. Passaram semanas, mais propriamente 54 dias. A 3 de maio, o homem recebeu uma chamada de um amigo com a boa nova: a cadela estava viva, encurralada num beco atrás de uma loja de animais local.

Bella reuniu-se com a família Johnson após 54 dias longe de casa.

"[A reunião] foi emocionante como só pode ser. Ela salvou as nossas vidas. Devemos-lhe tudo", relembrou Johnson e acrescentou: "Com tudo o que está a acontecer no Mundo, não podem perder a esperança e a fé porque coisas boas acontecem".