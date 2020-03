Secretário de Bolsonaro está infetado com coronavírus. Almoçou com Trump no sábado

A pandemia de Coronavírus, que Jair Bolsonaro disse esta semana nos EUA ser uma fantasia criada pela imprensa mundial, pode estar muito mais perto do presidente brasileiro do que ele imagina. Um exame feito ao secretário de Comunicação Social da presidência brasileira, Fábio Wajngarten, deu positivo para Coronavírus e assustou tanto Bolsonaro quanto o presidente norte-americano, Donald Trump, com o qual Wajngarten esteve várias vezes nos últimos dias.Wajngarten viajou no sábado de manhã com Jair Bolsonaro e uma comitiva de ministros brasileiros para os Estados Unidos, e nesse dia à noite todos jantaram com Trump no resort Mar-a-Lago, de propriedade do norte-americano. No domingo e na segunda, Wajngarten voltou a encontrar-se com Donald Trump ao acompanhar Jair Bolsonaro em cerimónias da visita oficial, nomeadamente por ocasião da assinatura de um tratado de cooperação militar entre os dois países.Esta quarta-feira, ao regressar dos EUA e começar a sentir-se mal, Wajngarten foi ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e foi diagnosticado com o vírus. Depois da divulgação na imprensa, Wajngarten publicou uma mensagem bastante agressiva contra a imprensa, pretendendo negar estar com Coronavírus, mas a esposa dele a essa hora já tinha confirmado a doença do marido nas redes sociais.Numa primeira consequência dessa confirmação, Jair Bolsonaro cancelou a viagem que faria para o estado do Rio Grande do Norte, no nordeste do Brasil, e passou a ser monitorizado por médicos. Todos os ministros e outros membros da comitiva que o acompanhou na viagem aos EUA também vão passar a ser acompanhados por médicos e terão de se submeter a análises para deteção da doença.A Casa Branca também ficou em alerta após a confirmação da doença no Brasileiro, pois Wajngarten teve contacto muito próximo com Donald Trump e outros membros do governo norte-americano. Assessores de Trump já pediram esclarecimentos ao governo brasileiro sobre a situação de Wajngarten, sem no entanto avançarem se o presidente norte-americano vai ser também monitorizado.O secretário brasileiro ainda vai ser submetido a uma contra-prova, um segundo exame, mas todos os resultados positivos para Coronavírus diagnosticados no Hospital Albert Einstein até agora foram comprovados pela segunda análise. Os médicos e as equipas de rastreio da doença vão agora tentar descobrir se Wajngarten contraiu a doença no Brasil, onde já foram confirmados mais de 70 casos, ou se foi infectado na viagem aos Estados Unidos.