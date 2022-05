Seis espetadores feridos por touro durante evento na Califórnia

Várias pessoas foram feridas por um touro num evento que decorreu na passada sexta feira, na Califórnia, Estados Unidos da América. O Redding Rodeo é um torneio anual similar a uma tourada, que se tornou tradição no norte da Califórnia desde 1943. O incidente aconteceu quando um dos touros pulou uma vedação da arena e feriu alguns dos elementos do público.

Após ter ferido seis espetadores, o animal foi capturado perto de uma ponte a cerca de 800 metros do picadeiro. De acordo com a NBC News, mais uma pessoa ficou ferida no decorrer da captura do animal.

O acidente ocorreu no terceiro dia do Redding Rodeo. A administração do evento prestou declarações e defendeu que a segurança dos espetadores é "uma prioridade".