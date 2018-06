Seis mortos e crianças feridas em operação policial no Brasil

Autoridades fortemente criticadas nas redes sociais.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 21:16

Uma operação da Polícia Judiciária do Rio de Janeiro, no Brasil, deixou esta quarta-feira pelo menos seis mortos e três crianças feridas no Complexo de Favelas da Maré.

A operação, que terá sido desencadeada como retaliação à morte de um inspetor, foi bastante criticada nas redes sociais por causa da violência usada pelos agentes.

Uma das ações mais criticadas, inclusive por artistas e personalidades ligadas a Direitos Humanos, foi protagonizada por um helicóptero da corporação que deu apoio ao avanço dos agentes em terra. A aeronave fez diversos voos razantes sobre a favela, enquanto do seu interior disparavam agentes sem cessar, colocando em risco a vida de moradores e de crianças apavoradas dentro de escolas.

De acordo com a própria polícia, os mortos são todos traficantes de droga que terão recebido os agentes com tiros quando estes iniciaram a invasão do local por terra. Pelo menos três feridos são crianças atingidas por estilhaços ou balas perdidas. Ao final da tarde, um menino de 14 anos vítima da operação, estava internado em estado grave no Hospital de Bonsucesso.

A polícia não gostou das críticas e garantiu que a operação não foi uma vingança, mas sim uma ação contra o crime organizado e o tráfico de droga As autoridades afirmaram ainda que foram forçadas a usar as armas por terem sido recebidas a tiro. Fontes da corporação adiantaram que a operação só foi iniciada às 9 horas da manhã, e não às 6 horas como habitualmente, exatamente para permitir a entrada das crianças nas escolas e não as expôr a fogo cruzado.

O pânico dentro das escolas da comunidade foi inevitável. Nas redes sociais, circularam diversos vídeos que mostram os alunos completamente aterrorizados tentando proteger-se da forma que dava dentro dos estabelecimentos de ensino.



