Siamesas unidas pela cabeça separadas no Brasil

Por João Saramago | 20:02

A primeira intervenção que permitiu separar siamesas unidas pela cabeça no Brasil e também na América Latina foi concluída com êxito após a quinta e última cirurgia que teve a duração de 16 horas e contou com a participação de 30 médicos especialistas no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo.

Maria Ysadora e Maria Ysabelle, de dois anos de idade, recuperam agora tendo sido divulgadas pela unidade hospitalar as primeiras imagens das meninas separadas acompanhadas pelos pais.

Também foram disponibilizadas imagens da operação liderada pelo neurocirurgião, Hélio Rubens Machado.

O médico explicou que as gémeas, nascidas no Estado do Ceará, interagem com a família e brincam com jogos do telemóvel.