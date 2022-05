Procuradoria de Milão acusa Sílvio Berlusconi de ter "escravas sexuais"

O antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, de 85 anos, tinha "escravas sexuais" nas festas que organizava nas suas residências com mulheres jovens, assegurou esta quarta-feira a procuradoria de Milão.

Durante o julgamento do político pela acusação de subornos a testemunhas no chamado caso "Ruby Ter", a procuradora-adjunta Tiziana Siciliano afirmou que "o então primeiro-ministro costumava animar sistematicamente as suas noites recebendo na sua casa grupos de odaliscas, escravas sexuais a soldo".

Na acusação, considerou que "estes factos já ficaram para a história", independentemente das avaliações que os tribunais façam agora.