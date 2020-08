Simon Cowell sofreu grave acidente e ficou a um centímetro da cadeira de rodas

Simon Cowell esteve em cirurgia durante seis horas, no sábado, num hospital no estado da Califórnia, nos EUA, após sofrer graves ferimentos na coluna num acidente de bicicleta. O júri de uma série de programas de talentos conseguiu escapar à cadeira de rodas por um centímetro.A estrela de televisão, de 60 anos, caiu de costas no chão e partiu três vértebras quando passeava com a família numa bicicleta elétrica.O acidente fez com que Simon passasse seis horas no bloco operatório onde lhe foi colocada uma haste de metal e um conjunto de parafusos na coluna. Os médicos avançam que ele teve muita sorte em não ter ficado paralisado. Sabe-se que Simon não danificou a medula espinhal por um centímentro.Segunda a imprensa britânica Simon Cowell está sob observação e está estável, mas a extensão dos danos ainda não é conhecida e espera-se uma longa permanência no hospital para uma lenta recuperação.Por agora ainda não se sabe se Simon Cowell vai estar totalmente recuperado para participar na próxima edição do 'American's Got Talent' que terá início em meados de setembro.