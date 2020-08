Simon Cowell hospitalizado após cair de bicicleta e partir a coluna

Simon Cowell foi hospitalizado após partir a coluna quando testava uma bicicleta elétrica no pátio de sua casa, em Malibu, nos EUA, acabando por sofrer uma queda.O agente da estrela de 60 anos disse ao The Hollywood Reporter que Simon realizou uma cirurgia na noite de sábado."Ele está bem, está sob observação e encontra-se nas melhores mãos possíveis", disse o porta-voz do jurado do 'Factor X' em comunicado.Recentemente, o britânico tinha revelado que abraçou o ciclismo numa tentativa de obter um estilo de vida mais saudável, conseguindo perder algum peso.