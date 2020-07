Morte de bebé em piscina em Almeirim investigada

A morte de um menino de 20 meses, na piscina de casa, em Fazendas de Almeirim, está a ser investigada pela GNR, no âmbito de um inquérito que pretende apurar as circunstâncias em que ocorreu e se houve negligência grosseira dos pais no dever de cuidado. Daniel Filipe é a quarta criança a morrer em piscinas este mês.





CM noticiou esta sexta-feira, o menino foi encontrado pela mãe, caído na piscina, inconsciente e em paragem cardiorrespiratória. Eram 19h45 de quinta-feira quando foi dado o alerta. Foi levado para o Hospital de Santarém, onde a morte foi declarada uma hora depois.



Como onoticiou esta sexta-feira, o menino foi encontrado pela mãe, caído na piscina, inconsciente e em paragem cardiorrespiratória. Eram 19h45 de quinta-feira quando foi dado o alerta. Foi levado para o Hospital de Santarém, onde a morte foi declarada uma hora depois.

Daniel Filipe estaria a brincar no pátio de casa, na companhia dos pais. A mãe viu-o a correr para a frente da casa e seguiu-o, mas não o encontrou. Ainda o procurou nas traseiras e no interior da moradia, acabando por dar com Daniel inanimado na piscina insuflável instalada na propriedade, com 1,80 metros de diâmetro e 30 a 40 centímetros de altura de água. Foi a mãe que retirou o menino da piscina e deu o alerta, sendo o socorro garantido por uma equipa médica do INEM e pelos Bombeiros de Almeirim. O funeral realiza-se este sábado.



PORMENORES



Falta legislação



A Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) defende a criação urgente de legislação que obrigue à colocação de uma barreira vertical com 1,10 metros em torno de toda e qualquer piscina.





Vigilância



Nunca deixe uma criança com menos de três anos sozinha na banheira durante o banho.





Prevenção



Despeje a água de baldes, insufláveis, alguidares e banheiras, logo após a utilização. Crianças devem usar braçadeiras.