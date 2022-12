Sismo de magnitude 6,4 na escala de Ritcher atinge a Indonésia

Um sismo, de magnitude 6.4 na escala de Ritcher atingiu este sábado a zona de Java Ocidental, em Jacarta, capital da Indonésia.O sismo apresentou uma profundidade de 118 quilómetros. De acordo com a agência de geofísica da Indonésia BMKG, citada pela, o sismo não tem potencial de tsunami.Até ao momento, não existem relatos de danos. As autoridades da cidade de Garut, que se localiza a 50km do epicentro do sismo, revelaram que estavam a realizar verificações.Alguns moradores da cidade de Bandung, a capital da província de Java, na Indonésia, disseram nas redes sociais que sentiram tremores fortes, de acordo com a informação divulgada pela Reuters.A chefe do BMKG, Dwikorita Karnawati, revelou que não houve registo de pós-choques até ao momento, mas alertou a população para estar em alerta.No mês passado, um terramoto de magnitude 5.6 na escala de Ritcher atingiu Cianjur, uma cidade também localizada na Java Ocidental, que vitimou 300 pessoas