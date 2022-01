Soldado ucraniano mata cinco colegas a tiro em fábrica militar

mísseis de Pivdenmash, numa altura em que os guardas que iriam começar o turno estavam a receber as armas.O homem, que tem cerca de 20 anos, abriu fogo com uma metralhadora Kalashnikov, abandonando de seguida o local. Cinco outros soldados ficaram feridos pelos disparos.De acordo com o Ministério do Interior, os motivos do crime "ainda não são conhecidos".