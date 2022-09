O Brasil só deverá conhecer o seu próximo presidente na segunda volta das presidenciais, a 30 de outubro, e, de acordo com as sondagens, ele deverá ser Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT). Com pequenas diferenças, todas as sondagens apontam para a vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro, tanto na primeira volta, a 2 de outubro, como na segunda.









