"Sonho" de Martin Luther King continua por realizar nos EUA 60 anos depois

Sessenta anos depois da histórica Marcha sobre Washington, o "sonho" de Martin Luther King Jr. continua por realizar nos Estados Unidos (EUA), com a maioria dos norte-americanos a considerar insuficientes os esforços em prol da igualdade racial.

Quando se assinala o 60.º aniversário da Marcha sobre Washington por Empregos e Liberdade, onde Martin Luther King pediu direitos civis para os cidadãos afroamericanos no célebre discurso "I Have a Dream" ("Eu Tenho um Sonho, em português"), um levantamento do Pew Research Center indica que 52% dos inquiridos acreditam que os esforços para garantir a igualdade para todos, independentemente da raça ou etnia, não foram suficientemente longe, enquanto 20% dizem que foram longe demais e 27% que foram na medida certa.

Sinal de pouca confiança numa mudança desta tendência, a maioria (58%) daqueles que afirmam que os esforços para garantir a igualdade não foram suficientes pensa que é improvável que haja igualdade racial durante a sua vida, de acordo com o 'think tank' com sede em Washington.