Suspeita de embriaguez após colisão entre dois navios de carga no Mar Báltico

A Suécia abriu esta segunda-feira uma investigação preliminar por "negligência" e "embriaguez agravada" depois de um cargueiro britânico ter colidido durante a madrugada com um pequeno cargueiro dinamarquês, acidente que provocou um morto e dois desaparecidos.

O acidente aconteceu por cerca das 03:30 locais (02:30 em Lisboa) no Mar Báltico próximo do porto sueco de Ystad, no extremo sul do país, e da ilha dinamarquesa de Bornholm, entre o cargueiro britânico Scot Carrier e um navio dinamarquês, o Karin Hoj, indicou à agência noticiosa France-Presse (AFP) a autoridade marítima sueca.

A investigação preliminar por "negligência agravada no mar" foi confiada a um procurador sueco de manhã e foi alargada, à tarde, a outras suspeitas, incluindo a de uma pilotagem em estado de embriaguez, não sendo claro sobre qual dos dois comandantes.