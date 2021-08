Talibãs já entraram em Cabul. Capital era a única grande cidade que se mantinha sob controlo do governo afegão

Os talibãs já entraram em Cabul, a única grande cidade que ainda estava a ser controlada pelo governo afegão. O anúncio foi feito esta manhã pelo ministério do Interior afegão que revelou que os talibãs começaram a entrar "por todos os lados".De acordo com a agência de notícias russa Sputnik, os talibãs tomaram o controlo da Universidade de Cabul e ergueram a sua bandeira num dos distritos metropolitanos próximos à universidade. Por sua vez, o palácio presidencial afegão dirigiu-se aos cidadãos no Twitter e garantiu que a situação está sob controlo apesar dos tiroteios ouvidos.Ao início da manhã, os talibãs tomaram a cidade afegã oriental de Jalalabad, deixando apenas Cabul, a capital, por tomar. Os Estados Unidos já iniciaram a evacuação da embaixada na capital afegã, avançou a agência Reuters e Associated Press.Estados Unidos começaram a levar as pessoas para um local seguro de helicóptero poucas horas após a queda de Jalalabad. SUVs blindados de diplomatas também foram vistos a deixar a área da embaixada. Dois militares americanos confirmaram à agência de notícias AP que antes da retirada foram destruídos documentos confidenciais para que estes não caíssem nas mãos dos talibãs.Também a Alemanha planeia a retirada de diplomatas e organizações humanitárias alemãs "o mais rápido possível", segundo avança o Der Spiegel.

"Acordámos esta manhã com as bandeiras brancas dos talibãs por toda a cidade. Eles estão na cidade. Eles entraram sem lutar", disse Ahmad Wali, residente em Jalalabad, à agência de notícias France-Presse (AFP).

O movimento extremista islâmico também reivindicou a conquista da cidade. "Há momentos, os mujahidines entraram em Jalalabad, a capital da província de Nangarhar. Todas as áreas estão agora sob o seu controlo", disse Zabihullah Mujahid, um dos seus porta-vozes.