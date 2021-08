Papa Francisco pede diálogo para que povo afegão possa viver em paz e segurança

chefe supremo da Igreja católica

O Papa Francisco pediu este domingo diálogo para resolver o conflito no Afeganistão. Segundo avança a agência Reuters, o pontífice pede que se encontre paz para que o povo afegão possa viver em "segurança e respeito recíproco".fez o apelo numa altura em que os insurgentes do Talibã entravam na capital Cabul e os Estados Unidos retiravam diplomatas de sua embaixada de helicóptero.

"Associo-me à preocupação unânime sobre a situação no Afeganistão. Peço que orem a Deus para que o barulho das armas cesse e para que possam ser encontradas soluções numa mesa de diálogo", afirmou o chefe da igreja católica, no final da oração do Angelus, na Praça de São Pedro.

Conforme apontou Francisco, "só assim, a população martirizada do país -- homens, mulheres, crianças e idosos -, poderão regressar às suas casas para viver em paz e segurança, no pleno respeito mútuo".

Os talibãs entraram este domingo em Cabul, a única grande cidade que ainda estava a ser controlada pelo governo afegão. O anúncio foi feito esta manhã pelo ministério do Interior afegão que revelou que os talibãs começaram a entrar "por todos os lados".





Atualmente estão em negociações para uma transferência "pacífica" do poder.