Tartaruga ferida causa o caos ao ficar imóvel em linha de comboio

Uma tartaruga-gigante causou o caos aos passageiros após permanecer imóvel na linha de comboio de Norfolk, Inglaterra. O animal, que se encontrava ferido, forçou os comboios a parar. De acordo com o Independent, o réptil foi encontrado na passada segunda-feira junto à estação Harling Road.



Dois dos comboios que atravessam as regiões de Norwich e Cambridge foram suprimidos. Segundo a operadora ferroviária Greater Anglia, os serviços foram retomados por volta das 13h30.







Ao que o jornal britânico informa, não está claro como a tartaruga encontrou o caminho para a linha.

@greateranglia There is a giant tortoise on the line past Eccles Road going away from Norwich it’s still alive but injured pic.twitter.com/jxX14Nx60P