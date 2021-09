Tatuadora ajuda pessoas a esconder cicatrizes e estrias

Tatianna B, uma artista de tatuagens, de 23 anos, residente em São Francisco, no norte do estado americano da Califórnia, esconde marcas de queimaduras, de cicatrizes de vítimas de violência doméstica, de estrias de pessoas que sofrem de vitiligo, através de um método de tatuagem normal ou de uma mistura de tinta com "soros ricos em vitaminas". A 'tinta vitaminada' integra o intitulado 'método sem-tinta'.



Conhecida como 'tatuadora paramédica', Tatianna diz que se sente "honrada" por ser capaz de fazer as pessoas se sentirem "confiantes na sua própria pele".



Tatianna oferece consultas gratuitas para pessoas com cicatrizes ou estrias e afirma que "depois de ver algumas das reações dos clientes, apenas após uma sessão, percebi como isto pode mudar as suas vidas", avançou ao jornal diário The Sun.



A artista compartilha as suas habilidades no TikTok e no Instagram, com o seu trabalho a tornar-se viral.