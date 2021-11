Taxista percebe que transporta bombista, tranca-o dentro do carro e foge segundos antes da explosão

Um táxi que transportava um homem parou em frente ao Hospital Feminino de Liverpool e explodiu, este domingo em Liverpool, no Reino Unido. O passageiro morreu e o motorista do táxi, conhecido na localidade por David Perry, foi levado para o hospital.O motorista foi elogiado pela seu ato, uma vez que existem alegações de que o passageiro, que tinha intenções de ir para a Catedral Anglicana de Liverpool, transportava uma bomba com o intuito de a usar a mesma num evento do Rememberance Day, em que estavam 1200 militares, veteranso e familiares em memória das vítimas que se recordam nessa data, segundo o jornal Daily Mail.O homem foi visto a sair do carro, que entrou no estacionamento do hospital e explodiu segundos depois, e avisar as pessoas ao redor para se distanciarem do carro.As autoridades estão a levar a cabo uma investigação.