Taylor Swift fica noiva e casamento acontece daqui a 18 meses

A cantora Taylor Swift terá ficado noiva do ator Joe Alwyn, uma novidade que ambos têm guardado em segredo. O casamento será daqui a 18 meses, segundo revela uma fonte próxima do casal em declarações ao jornal The Sun."A Taylor e o Joe estão incrivelmente felizes e muito apaixonados, estão noivos há alguns meses, mas só contaram ao seu círculo mais íntimo", contou a mencionada fonte.Sobre o casamento, este será "simples mas elegante", acrescenta, sobre as informações que apenas a família e os amigos mais chegados sabem.O casal está junto desde 2017 e a relação sempre foi mantida em sigilo e longe da imprensa."Tomei decisões que fizeram a minha vida parecer mais real e menos uma história para ser comentada pelos media", disse a cantora numa entrevista com Paul McCartney.