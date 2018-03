Conheça o suspeito do ataque em Trèbes

Redouane Lakdim, de 26 anos, foi levar a irmã mais nova à escola antes do ataque.

Redouane Lakdim, de 26 anos, é o terrorista que esta sexta-feira entrou num supermercado em Trèbes, França, fez reféns e matou pelo menos três pessoas.

O homem, de origem marroquina, já era seguido pela Direção Geral da Segurança Interna alegadamente por participar ativamente em movimentos radicais islãmicos.



Redouane tem cadastro por posse de drogas. As autoridades procuram perceber as motivações do terrorista, sabendo-se que era muito ativo nos sites e nas redes sociais de movimentos salafistas radicais. O ministro do Interior de França avançou que se trata de um "solitário que resolveu passar a ação".

O jovem morava com os pais e com as quatro irmãs, num apartamento em Carcassonne. Um vizinho explicou ao Le Parisien que o suspeito foi visto esta manhã a levar a irmã mais nova à escola, antes do ataque. É considerado por outro vizinho como um jovem "calmo", que tem sempre com uma "palavra amável". Lakdim frequentava regularmente a mesquita.

O Le Parisien avança ainda que o suspeito terá feito uma viagem à Síria, mas ainda não há confirmação. Durante o ataque, pediu a libertação de Salah Abdeslam, o único terrorista que sobreviveu aos ataques de Paris de 2015. Salah está detido em França e enfrenta julgamentos neste país e na Bélgica.

O suspeito atacou os ocupantes de um carro, um dos quais português, antes do ataque ao supermercado, em Carcassone. Depois, dirigiu-se ao Super U, em Trèbes, onde entrou a gritar "Alá é grande" e jurou fidelidade ao Daesh. Ficou barricado no interior do edifício onde fez oito reféns, que acabaram por sair tendo ficado apelas um polícia com ele.

A polícia conseguiu depois abater o atacante. Três pessoas perderam a vida no ataque.