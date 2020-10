"Teve um ataque cardíaco quando chegou ao clímax": Matthew McConaughey revela que pai morreu durante relação sexual

Um deles foi o momento em que soube da morte do progenitor, James Donald McConaughey. "Recebi um telefonema da minha mãe a dizer "o teu pai morreu". Caí de joelhos. Não queria acreditar. Ele era o meu pai. Ninguém ou nada poderia matá-lo. Exceto a minha mãe", sublinhou



"Ele sempre me disse a mim e aos meus irmãos: "Rapazes, quando eu morrer, estarei a fazer amor com a vossa sua mãe". E foi o que aconteceu. Ele teve um ataque cardíaco quando chegou ao clímax", revela o ator no livro.



O produtor e realizador norte-americano revelou que os pais divorciaram-se duas vezes e casaram três. James acabou por morrer aos 63 ano,s em 1992, quando o filho Matthew tinha apenas 20.

O livro do ator deverá ser lançado no próximo dia 20 de outubro.