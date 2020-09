The New York Times divulga dados fiscais de Donald Trump que revelam perdas milionárias e evasão

principalmente porque relatou ter perdido muito mais dinheiro do que ganhava, revela o NYT.

O jornal norte-americano The New York Times (NYT) publicou este domingo um vasto trabalho de investigação onde revela dados fiscais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.A publicação refere que o presidente dos EUA apenas pagou 750 dólares em impostos de renda federal no ano em que venceu as eleições e outros 750 dólares no primeiro ano na Casa Branca. Em 10 dos 15 anos anteriores, Trump não pagou qualquer imposto,O trabalho revela anos de evasão fiscal por parte do atual presidente dos EUA e centenas de milhões de dólares em dívidas a vencer.