Theresa May nomeia novo ministro britânico do Brexit

Stephen Barclay foi o escolhido para substituir Dominic Raab, que anunciou a sua demissão.

17:00

A primeira-ministra britânica, Theresa May, nomeou Stephen Barclay como novo ministro britânico do Brexit, substituindo Dominic Raab que anunciou a sua demissão esta quinta-feira.



Barclay era Secretário de Estado para a Saúde e foi agora escolhido por May para exercer outras funções.



O ex-ministro do Interior, Amber Ruud, foi nomeado ministro do Trabalho e das Pensões, substituindo Esther McVey que também renunciou ao acordo de maio com o Brexit.



Formado em Direito, Barclay, de 46 anos, era até agora secretário de Estado da Saúde e Assistência Social no Gabinete do Chefe de Governo e defendeu o 'Brexit' durante a campanha para o referendo de 2016.