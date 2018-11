Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Theresa May rejeita demitir-se e promete levar Brexit até ao fim

"Este é um Brexit que protege os interesses britânicos", confessou a primeira-ministra britânica.

17:53

No meio do furacão de críticas, demissões e movimentações com vista à sua destituição, a primeira-ministra britânica, Theresa May, recusa demitir-se e assume-se como uma líder cujo objetivo "é tomar as decisões certas e não as decisões fáceis".



A primeira-ministra promete cumprir o mandato popular resultante do referendo e que passa por garantir que o Reino Unido abandona a União Europeia às 23h00 de 29 de março do próximo ano.



"Às vezes há decisões que não são fáceis de tomar. E não estamos sempre felizes. Há uma série de pessoas dentro do Partido Conservador que dizem que deveria rasgar-se o compromisso. Este é o caminho certo. Este é um Brexit que protege os interesses britânicos. Vou conseguir o melhor acordo para o Reino Unido", confessou Theresa May.



O Conselho Europeu reúne-se a 25 de novembro para dar luz verde ao acordo.